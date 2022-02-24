«Оперативно подготовим замену». Аналитик заявил, что России санкции не страшны
Экономист Щельцин заявил, что Россия сможет дать ответ на санкции Запада
Санкции, которые Запад может наложить на Россию, никак не скажутся на ее состоянии. Страна готова предоставить альтернативные платежные и стриминговые системы. Об этом «360» рассказал эксперт в цифровой экономике, гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
Эксперт отметил, что в 2014 году все крупнейшие IT-компании заявляли о своей цифровой независимости от политической обстановки и не были заинтересованы в ограничениях, несмотря на международные санкции.
«Тогда на территории Крыма отключили ряд сервисов, и было это сделано без особых промедлений и обсуждений. С тех пор мы внимательно относимся к таким моментам и заботимся о цифровом суверенитете», — отметил он.
На сегодняшний день в России, по его словам, есть альтернативы для замены платежных и развлекательных сервисов. При этом он не считает, что санкции, наложенные Западом, каким-то образом затронут соцсети.
«Они не пойдут на отключение, это мощный инструмент пропаганды на территории страны. Недавнее приземление IТ-компаний показало, что цифровые гиганты заинтересованы в сотрудничестве для развития и продаж своих сервисов на территории РФ», — добавил он.
Щельцин не исключил, что санкции могут затронуть сервисы, которые оказывают те или иные услуги, связанные с интернетом. Среди таковых он назвал системы оплаты.
«Мы сможем оперативно подготовить альтернативные замены и выпустить приложения. По большому счету не сможем столкнуться с особыми ограничениями для себя», — отметил он.
По его словам, у России сейчас есть все основания для их запуска. Щельцин отметил, что страна уже имеет все необходимые наработки для этого и большая их часть уже успешно функционирует.