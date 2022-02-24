«Оперативно подготовим замену». Аналитик заявил, что России санкции не страшны

Санкции, которые Запад может наложить на Россию, никак не скажутся на ее состоянии. Страна готова предоставить альтернативные платежные и стриминговые системы. Об этом «360» рассказал эксперт в цифровой экономике, гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Эксперт отметил, что в 2014 году все крупнейшие IT-компании заявляли о своей цифровой независимости от политической обстановки и не были заинтересованы в ограничениях, несмотря на международные санкции.

«Тогда на территории Крыма отключили ряд сервисов, и было это сделано без особых промедлений и обсуждений. С тех пор мы внимательно относимся к таким моментам и заботимся о цифровом суверенитете», — отметил он.

На сегодняшний день в России, по его словам, есть альтернативы для замены платежных и развлекательных сервисов. При этом он не считает, что санкции, наложенные Западом, каким-то образом затронут соцсети.

«Они не пойдут на отключение, это мощный инструмент пропаганды на территории страны. Недавнее приземление IТ-компаний показало, что цифровые гиганты заинтересованы в сотрудничестве для развития и продаж своих сервисов на территории РФ», — добавил он.

Щельцин не исключил, что санкции могут затронуть сервисы, которые оказывают те или иные услуги, связанные с интернетом. Среди таковых он назвал системы оплаты.

«Мы сможем оперативно подготовить альтернативные замены и выпустить приложения. По большому счету не сможем столкнуться с особыми ограничениями для себя», — отметил он.

По его словам, у России сейчас есть все основания для их запуска. Щельцин отметил, что страна уже имеет все необходимые наработки для этого и большая их часть уже успешно функционирует.