Опера «Пер Гюнт. Музыка норвежских фьордов» откроет сезон в «Русской филармонии»

Новый сезон оркестр «Русская филармония» открывает премьерой — «Пер Гюнт. Музыка норвежских фьордов», литературно-музыкальная фантазия по мотивам пьесы Г. Ибсена на музыку Э. Грига.

Перед зрителями спектакля предстанут образы прекрасной и величественной норвежской природы, сказочные персонажи национального фольклора, смелый и обаятельный, но лишенный целостности и стремящийся избежать жизненных трудностей Пер Гюнт и, конечно, белокурая пленительная Сольвейг — олицетворение вечной женственности, величие которой Ибсен видел в силе и глубине любви, безусловной вере в любимого человека, готовности к самопожертвованию ради него. Знаменитая пьеса Г.Ибсена задает извечные вопросы на тему смысла жизни и предназначения человека.

Что спасет мир: красота, любовь? Для главных героев пьесы Пера Гюнта и Сольвейг любовь — спасительный круг. Ведь именно она делает человека цельным и придаёт смысл его жизни — эта идея писателя прочно вошла в мировую культуру.

Музыка Эдварда Грига подчеркивает, раскрывает различные образы, ситуации драмы Ибсена: возвышенный, чистый лиризм образа Сольвейг, трагедию смерти Озе, поэзию природы, яркость фантастики. Композитор как бы выявляет богатство поэтических граней этого глубокого и сложного, насыщенного социальными и философскими обобщениями произведения. Сознательно отказавшись от воплощения в музыке сатирических сцен и сложного философского подтекста ибсеновского произведения, Григ создал 23 небольших музыкальных номера, в которых с поразительным мастерством и вдохновением воплощены картины норвежской природы, фантазийные сцены, лирические образы.

Сати Спивакова — актриса и телеведущая. Родилась в Ереване в семье музыкантов. Окончила Ереванскую среднюю специальную музыкальную школу имени П. И. Чайковского (по классу фортепиано); в 1984 году — ГИТИС (с отличием), в 1992 году — Парижский университет Сорбонна. Еще будучи студенткой, Сати сыграла главную роль в фильме-опере «Ануш», снялась в фильмах «Лирический марш» и «Чужие игры».

В 2000-е годы Сати Спивакова стала успешной телеведущей и автором программ, среди них — «Сати» на Первом канале; на телеканале «Культура» — «Камертон», «Сати. Нескучная классика» (премия «Тэфи»), «Большая опера» (2016-2017, ведущая), «Нано-опера» (2017 — ведущая).

Среди ярких театральных работ актрисы — главные роли в спектаклях «Нежность» (постановка Романа Виктюка), «Фетишист» (постановка Василия Бархатова), «Машина Мюллер» (постановка Кирилла Серебренникова), «Высокая вода венецианцев» (постановка Дениса Азарова), музыкально-литературных фантазиях «Пер Гюнт. Музыка норвежских фьордов» и «Тайные сказы Урала». Премьера 2019 года — «Метафизика любви» по сценарию Сергея Соловьева («Театр Наций», постановка Алексея Франдетти), спектакль о непростых отношениях русского писателя Ивана Тургенева и французской примадонны Полины Виардо.

Среди киноработ последнего десятилетия — роли в фильмах Ренаты Литвиновой «Последняя сказка Риты», «Девушка с коробкой», «Письмо Сальмы».

В 2002 году вышла биографическая книга Сати Спиваковой «Не всё» (издательство «Вагриус»).

Владимир Кошевой — актер БДТ им. Товстоногова, выпускник ГИТИСа и факультета журналистки МГУ им. Ломоносова. Стал широко известен после экранизации романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (2007), в котором исполнил главную роль Родиона Раскольникова. За Кошевым закрепилась слава интеллектуального актера, что позволяет ему воплощать самые разнообразные и неожиданные образы в кино и театре. Помимо службы в театре он выступает с концертными программами, озвучивает мультфильмы и аудиокниги, снимается в документальных сериалах.

Начало в 19.00

Категория 6+

Подробности: http://www.orchestra.ru/concert/grig-ibsen-gyunt

Билеты в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99.

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