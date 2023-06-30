Эксклюзив 30 июня 2023, 13:11 Опекуншу погибшего мальчика из Екатеринбурга доставили в суд Видео «360»: в суд доставили опекуншу погибшего в Екатеринбурге мальчика

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В Чкаловский районный суд Екатеринбурга доставили опекуншу найденного мертвым шестилетнего мальчика. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

Подозреваемую в совершении преступления подвезли к зданию суда. В сопровождении сотрудников полиции ее завели внутрь, где в зале № 31 будут рассматривать дело по существу. Журналистов в зал не пустили.

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«Поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <…> обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159.2, пунктом Г части 2 статьи 117, пунктом В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ», — сообщили в пресс-службе суда.

Опекунша заявила о пропаже шестилетнего мальчика днем 26 июня. На его поиски отправились полицейские, местные жители, волонтеры, к работам подключились водолазы, обследовавшие водоемы. Тело ребенка в сумке нашли 29 июня. Приемная мать созналась, что скрывала факт гибели. В СК рассказали, что женщине предъявили обвинения в мошенничестве, убийстве и некоторых эпизодах истязания.