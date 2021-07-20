Опекун девочки с «отрубленными» пальцами обвинил ее в воровстве и лжи

Чиновники изъяли приемных детей из семьи в Улан-Удэ после инцидента с «отрубленными» пальцами. Об этом «360» рассказал Вячеслав, опекун девочки, которую приемная мать решила наказать за разбитый термометр и поджог постройки на участке их дома.

По словам мужчины, сам он был в деревне, ему о случившемся рассказали органы опеки. Почему его супруга решила поступить с ребенком таким радикальным образом, мужчина не знает.

Вячеслав отметил, что это уже не первый раз, когда у его жены и приемной девочки возникает конфликт. До этого причиной стал разбитый термометр. Мужчина добавил, что пальцы ребенку все же не отрубили, просто остался порез. Была наказана еще одна их опекаемая, которая вместе со старшей девочкой решила поджечь дом.

«Она (супруга — прим. ред.) сказала мне, что хотела напугать. Сама не знает, как так получилось, сама испугалась, говорит. Старшая дочка у нас вообще хулиганка. Ворует, врет, обманывает. Ребенок тоже такой, как сказать, не подарочек», — поделился он.

Вячеслав добавил, что самая нормальная — младшая опекаемая девочка.

«Маленькую самую с восьми месяцев воспитывал, а вторую с годика. Ей уже четыре. А эта (старшая — прим. ред.) говорит постоянно остальным двоим: „Это не наши мама и папа“. <…> А эти двое считают, что я родной отец», — рассказал опекун.

Он признался, что его жена уже высказывала мысли о том, что надо отдать детей обратно в детдом, если у них не получится справляться. У пары есть и два своих родных ребенка. Вячеслав добавил, что раскаивается в случившемся. По его словам, приемных девочек у них уже изъяли органы опеки.