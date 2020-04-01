Опека с боем изъяла детей из приемной семьи в Новой Москве. Попечительница считает это местью за жалобы

Подъезд многоквартирного дома в московском поселке Кокошкино превратился в настоящее поле битвы. Органы опеки в сопровождении общественников и полицейских пришли изымать троих детей из семьи Маргариты Холодковой. У женщины трое приемных детей и еще трое опекаемых. Именно последних у нее решили забрать.

В беседе с «360» Маргарита рассказала, что опекой она занимается уже 12 лет. Двух девочек и мальчика она взяла под свое крыло из Рузского района Московской области. Еще у нее есть трое усыновленных детей, один из которых уже взрослый. Проблемы с Новофедоровской опекой начались прошлым летом. Якобы на Маргариту пожаловались, что она не ухаживает за детьми.

«Они к нам пришли с внеплановой проверкой в июне. Сказали, что зайдут, посмотрят, все ли нормально. В результате они тут устроили обыск на четыре часа», — поделилась она.

По словам Маргариты, сотрудники ведомства действовали нагло и грубо. После второго визита она написала письмо с жалобой в администрацию президента.

Новая волна со стороны опеки началась в январе. Сотрудники начали приходить в дом каждую неделю. По словам женщины, все это происходило поздно вечером, когда дети уже ложились спать.

«Я считаю, что они пытаются заставить меня замолчать, чтобы я перестала озвучивать то, что творится опеке», — заявила Маргарита, но никаких подробностей она не привела.

Накануне сотрудникам опеки все же удалось забрать мальчика и девочку из многодетной семьи. Еще одну девочку Маргарита и старший сын отстояли.



Связаться Маргарите удалось только с увезенной девочкой.

«Она вся в слезах: „Мамочка, забери меня отсюда“. У нее легкая степень умственной отсталости, и эмоционально она очень неустойчива. Я боялась, чтобы у нее не начались приступы», — пояснила опекун.

При следующем звонке девочка отвечала только «да» или «нет». Связаться с увезенным сыном так и не удалось.

Женщина заявила, что намерена добиваться возврата детей. Для этого она уже написала письмо в прокуратуру, а адвокат готовит обращение в Следственный комитет.

В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы своя версия событий. Детей передали в опеку на основании официального постановления, о котором Маргарита знала. Решение приняла комиссия, куда вошли 13 человек и восемь приглашенных экспертов.

По версии ведомства, дети жили в антисанитарных условиях, не получали нормального питания и не имели одежды по сезону.

«Женщина настраивала детей против органов опеки и утверждала, что их отдадут на органы или будут избивать в детском доме. Именно сотрудникам соцзащиты пришлось потратить несколько часов, чтобы успокоить детей», — рассказали «360» в пресс-службе департамента.

Там отметили, что сделали все, чтобы оставить детей в семье. Предлагали заключить договор о сопровождении, просили навести порядок, пустить к воспитанникам психолога.

«Женщина не шла на контакт, не поменяла свое отношение к воспитанию и содержанию детей», — пояснили в департаменте.

Сейчас мальчик и девочка находятся на предварительной опеке в новой семье. Ребята уже адаптировались и подружились с другими детьми. Пока с ними будет работать психолог. Изъятием третьей девочки займутся правоохранительные органы.