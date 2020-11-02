Опека оставила в семье мальчика, из которого пытались изгнать духов чесноком и иконами. И запретила смотреть ужастики

Органы опеки заинтересовались видео, на котором родители изгоняют бесов из своего 10-летнего сына. На кадрах видно, как мальчик рычит, пока взрослые держат его, пытаются накормить чесноком, показывают иконы и свечи. Ребенка решили не забирать из семьи, потому что условия его содержания оказались нормальными.

Об этом «360» рассказала уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. Она отметила, что органы опеки заинтересовались этим видео, как только оно появилось — в конце прошлой недели.

«Местному отделу опеки и попечительства поручили, чтобы они вышли в семью, проверили условия жизни ребенка — что это там за ситуация, что за история. Если есть угроза здоровья и жизни ребенка, вплоть до применения статьи 77 Семейного кодекса о немедленном отобрании. Потому что по видео сложно было понять, что там — то ли ребенок сопротивляется и над ним какое-то насилие, как это представлено было и т. д.», — рассказала собеседница.

Она отметила, что органы опеки и попечительства немедленно выехали в семью. По словам Болдыревой, это не какая-то неизвестная семья — ее знают в районе. После случившегося их поставили на учет.

«Там полная семья — родители и двое детей. Родителям было предписано немедленно показать ребенка профильному специалисту, врачу в районе, что они сделали. Не назовешь родителей какими-то неадекватными, простые сельские жители», — отметила Болдырева.

Она добавила, что это предписание родители уже выполнили: они показали ребенка врачу. Кроме того, подтвердилась информация, что в школе не замечали за мальчиком такого рода поведения. Прихожане в церкви тоже не могли сказать что-то такого — ребенок был с родителями в церкви, ничего настораживающего не было.

«Выяснилось, что семья под определенным давлением близкой родственницы, которая отличается нестандартным поведением. То она в церкви, а то каким-то образом с какими-то потусторонними силами сообщается», — подчеркнула Болдырева.

Сейчас ребенка не стали отбирать из семьи, потому что условия там вполне благополучные. Семье предписали строго ограничить общение с родственницей, которая, возможно, влияет на ребенка. Родители также должны запретить сыну смотреть фильмы ужасов (он любит это делать). Кроме того, им велели в ближайшее время получить консультацию профильного специалиста в областной больнице.

«Не исключается, что это какое-то постановочное действие. Если родители самостоятельно не покажут ребенка областному врачу в ближайшее время, им помогут. Это нужно, чтобы определиться, есть ли у ребенка какие-то отклонения, и понять, нуждается он в специализированной помощи. Либо органы системы профилактики еще поработают с этой семьей», — заключила Болдырева.