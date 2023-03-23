Общество 23 марта 2023, 13:42 Опасный подземный склад ликвидируют в Нижегородской области

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В городе Дзержинск Нижегородской области ликвидируют подземный склад легковоспламеняющихся жидкостей, который находится на территории бывшего завода «Заря». Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на областное минэкологии.

На территории склада на данный момент располагаются нефтесодержащие отходы, относящиеся к третьему классу опасности. Размер участка превышает больше одного гектара.

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По словам главы областного минэкологии Дениса Егорова, в Нижегородской области в госреестр уже включили 14 объектов, которые наносят вред окружающей среде.

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