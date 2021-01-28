Опасный пансионат для престарелых закрыли в Челябинске

По данным ведомства, в пансионате произошла вспышка коронавируса. Инфекцию выявили у пяти постояльцев.

«Двое были госпитализированы, остальные продолжали находиться в пансионате неизолированными и без медицинского наблюдения», — рассказали в пресс-службе.

Также не обследовали людей, с которыми инфицированные контактировали.

Кроме того, в заведении обнаружены нарушения, которые касаются содержания пенсионеров, ухода за ними и питания. В комнатах отсутствуют туалеты, шкафы для одежды, столы., стулья и даже полотенца. Нет отдельного входа для людей с ограниченными возможностями.

«В трехместных комнатах размещено по 4-5 человек. Отсутствует медицинский пункт с изолятором на две палаты, буфетной и медкабинетом, помещения не оборудованы устройствами по обеззараживанию воздуха», — пояснили в пресс-службе.

По решению суда учреждение закрыли на 45 суток. Все постояльцы уехали оттуда, двери учреждения опечатали.