Опасный флешмоб прошел в TikTok. Видео заблокировали, но лучше поговорить с детьми

Ролики с призывами к массовому суициду среди подростков начали распространяться в социальной сети TikTok. Ролики заблокировали, а при поиске по тегу появляются ссылка на круглосуточный телефон доверия и советы, как поступить при появлении мыслей о суициде.

Заместитель главы Роскомнадзора по Центральному федеральному округу Николай Макаренко в беседе с ТАСС заявил, что ролики начали появляться еще в феврале.

«По состоянию на 22:00 25 февраля агитация совершить массовое самоубийство собрала более 432 тысяч просмотров. В результате взаимодействия с прокуратурой города Москвы, коллегами из Роспотребнадзора TikTok заблокировал аккаунты, которые содержали такую информацию», — заявил он.

С начала года 500 сайтов удалили или заблокировали подобную информацию.

«„Группами смерти“ мы занимались активно в 2017 и 2018 годах. По 2020 году тема была менее актуальной. Всплеск произошел в феврале», — подчеркнул Макаренко.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец назвала такие флешмобы опасным явлением. В беседе с «360» она отметила, что дети в силу отсутствия жизненного опыта верят, что все это только шутка.

«Как сказал один из блогеров, он сейчас погибнет и потом сразу родится в другом месте. Дети в это верят, что это не какая-то точка в жизни, а некая игра», — подчеркнула она.

Волынец отметила, что родителям и учителям нужно объяснить ребенку опасность подобного действия, что он останется без солнца и больше никогда не увидит маму и папу.

«Нужно объяснить, что эти люди, которые рассказывают ему эти сказки о том, как это интересно и прекрасно, желают зла. Кроме того, сами они на такой шаг не пошли, раз все это рассказывают», — пояснила специалист.

Волынец отметила, что в ходе разговора с ребенком нужно показать, как он важен, любим и ценен для всех. Не за хорошие оценки или поведение, а просто по факту своего присутствия. В будущем это поможет ему не реагировать на призывы к суициду.