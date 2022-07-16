Опасный для человека шелкопряд появился на Куршской косе

Сосновый походный шелкопряд, который появился в национальном парке «Куршская коса» в Калининградской области, представляет опасность для здоровья человека, заявил научный сотрудник парка Кирилл Иванюков.

Специалист напомнил, что встреча с колонной гусениц этого типа может плохо закончиться для туриста. Дело в том, что тела насекомых покрыты волосками, которые легко обламываются и перетираются в пыль. Далее она разносится ветром, попадая на траву и различные предметы. При контакте с кожей человека эти волоски вызывают сильную аллергическую реакцию.

«Гусениц очень опасно трогать руками и даже просто наблюдать вблизи», — пояснил Иванюков.

Чаще всего шелкопряд встречается в окрестностях стационара «Фрингилла», туристических маршрутов «Высота Эфа» и «Озеро Лебедь».

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