Опасных преступников не пустят за руль такси и автобусов

Осужденные за тяжкие преступления не смогут после отбывания наказания работать в такси и в принципе заниматься какими-либо автоперевозками. Запрет в том числе коснется насильников, убийц и террористов.

Соответствующий законопроект уже разработали по поручению президента Владимира Путина в Министерстве транспорта РФ, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на размещенный на портале нормативных правовых актов документ.

Инициатором проекта закона стал мэр Москвы Сергей Собянин, идею которого поддержали в Госдуме.

В документе говорится, что юридические лица и ИП не могут позволить управлять автобусами, такси, троллейбусами и трамваями лицам, у которых есть неснятая или непогашенная судимость. Речь идет о преступлениях по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, истязании и изнасиловании — если они были признаны тяжкими или особо тяжкими. Кроме того, упомянуты статьи «Теракт», «Организация террористического сообщества», «Организация деятельности террористической организации».

Если срок у кандидата на должность водителя условный, то препятствием для управления транспортным средством это не является.

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После принятия закона в течение 120 дней всем, кто работает на транспортных средствах и связан с перевозкой пассажиров, потребуется предъявить работодателю справку о судимости. Если этого не сделать, то от управления машиной и другим видом транспорта человека обязаны отстранить.

При наличии судимости нельзя будет и зарегистрировать ИП тем, кто хочет перевозить пассажирам, но имеет судимость. Норму внесут в закон «О государственной регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей».

Разработать законопроект президент поручил еще в сентябре 2017 года.