Общество 19 июня 2023, 13:33 Опасных инфекций после подтоплений в Херсонской области не зафиксировали Специалисты Минздрава Херсонской области не выявили в регионе холеры и других инфекций РИА «Новости»

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Эпидситуацию в Херсонской области сочли стабильной, случаев холеры и других опасных инфекций после подтоплений из-за разрушения ВСУ Каховской ГЭС не зафиксировали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Минздрав региона.

«Случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в Херсонской области не зафиксировали», — сообщил заведующий отделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Херсонского областного центра гигиены и эпидемиологии Александр Маклаков.

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По его словам, в зоне подтопления усилили мониторинг заболеваемости населения.

Маклаков подчеркнул, что на данный момент эпидситуация в Херсонской области стабильная. Уровень заболеваемости желудочно-кишечными инфекциями низкий.

Вода уже отступила из 12 затопленных населенных пунктов Херсонской области