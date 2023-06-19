19 июня 2023, 13:33
Опасных инфекций после подтоплений в Херсонской области не зафиксировали
Специалисты Минздрава Херсонской области не выявили в регионе холеры и других инфекций
Эпидситуацию в Херсонской области сочли стабильной, случаев холеры и других опасных инфекций после подтоплений из-за разрушения ВСУ Каховской ГЭС не зафиксировали. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Минздрав региона.
«Случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний в Херсонской области не зафиксировали», — сообщил заведующий отделением эпидемиологического анализа и дезинфектологии Генического межрайонного отдела Херсонского областного центра гигиены и эпидемиологии Александр Маклаков.
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По его словам, в зоне подтопления усилили мониторинг заболеваемости населения.
Маклаков подчеркнул, что на данный момент эпидситуация в Херсонской области стабильная. Уровень заболеваемости желудочно-кишечными инфекциями низкий.
Вода уже отступила из 12 затопленных населенных пунктов Херсонской области
Медицина
Каховская ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС
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