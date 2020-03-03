Опасные вещества нашли в губной помаде

Специалисты Роскачества проверили губные помады известных брендов, которые можно найти на полках российских магазинов. Оказалось, что некоторые производители добавляют кадмий и никель. В больших концентрациях эти металлы могут быть опасны.

«Эксперты обнаружили никель в товарах Art-Visage, Chanel, Oriflame и Pupa; кадмий — в Avon, Chanel, Clinique, Divage и Lancome. Как видно, под удар попали отечественные и зарубежные бренды, дешевые и дорогие», — сказано в сообщении Роскачества.

При этом наличие в губной помаде этих металлов никак не регулируется, но производители косметики не должны их использовать. По словам экспертов, кадмий и никель могут попасть в продукт из красителей. При длительном использовании помады и большой концентрации этих веществ, может появиться аллергия.

Для тестов брали губные помады 20 различных брендов. Цена косметики варьировалась от 180 до 2737 рублей. Помады были произведены во Франции, России, Бельгии, Италии и других странах. Несмотря на присутствие металлов, специалисты не нашли превышения микроорганизмов, грибов, кишечной или синегнойной палочки.

Нарушения были у шести марок с герметичностью упаковки. Маркировка помады тоже вызвала вопросы, так как производители должны помещать на упаковке индикатор с цветом продукта. У восьми образцов такого маркера не было вовсе, а четыре бренда не соответствовали по цвету.