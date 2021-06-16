Опасные примеси обнаружили в крупе из уральских магазинов

В Свердловской области исследовали пшеничную крупу сорта «полтавская № 2» и нашли в ней металломагнитную примесь. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

«Размер отдельных ее частиц составил четыре миллиметра при норме 0,3 миллиметра, а масса отдельных частиц достигала шести миллиграммов при норме 0,4 миллиграмма», — отмечается в сообщении.

Для человеческого организма металломагнитные примеси опасны в избыточном количестве. Это частицы руды и металлов, попадающие в крупу в процессе обработки на предприятии. Из-за них могут возникнуть разные заболевания и повреждения пищеварительного тракта.