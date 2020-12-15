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    15 декабря 2020, 02:35

    Опасные покатушки и молоток вместо незамерзайки. Курск сковало льдом

    Кирилл Фролов

    В понедельник 14 декабря в Курске и области прошел дождь, из-за чего тротуары покрылись ледяной коркой. Коммунальные службы разбрасывают песок с солью и реагентами. Жители пытаются удержаться на ногах.
    Опасные покатушки и молоток вместо незамерзайки. Курск сковало льдом

    В городе Льгов машинами можно было играть в керлинг.

    А это уже в самом Курске. Можно только позавидовать выдержке жителей города.

    Придомовые территории от наледи будут очищать управляющие компании, сообщили в мэрии. Всего в городе работают более 500 дворников.

    Из-за обледенения с маршрутов сняли троллейбусы. Произошло множество мелких и крупных аварий.

    Нетерпеливый автолюбитель освобождает машину от наледи молотком.

    Из-за гололеда во вторник 15 декабря учеников младших классов рекомендовали перевести на дистанционное обучение.

    Источник фото: BOLTdm в Twitter

    15 декабря в Курской области ожидается небольшой снег. Температура в Курске днем -1…-3 градуса.