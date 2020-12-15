Опасные покатушки и молоток вместо незамерзайки. Курск сковало льдом

В понедельник 14 декабря в Курске и области прошел дождь, из-за чего тротуары покрылись ледяной коркой. Коммунальные службы разбрасывают песок с солью и реагентами. Жители пытаются удержаться на ногах.

В городе Льгов машинами можно было играть в керлинг.

А это уже в самом Курске. Можно только позавидовать выдержке жителей города.

Придомовые территории от наледи будут очищать управляющие компании, сообщили в мэрии. Всего в городе работают более 500 дворников.

Из-за обледенения с маршрутов сняли троллейбусы. Произошло множество мелких и крупных аварий.

Нетерпеливый автолюбитель освобождает машину от наледи молотком.

Из-за гололеда во вторник 15 декабря учеников младших классов рекомендовали перевести на дистанционное обучение.

Источник фото: BOLTdm в Twitter

15 декабря в Курской области ожидается небольшой снег. Температура в Курске днем -1…-3 градуса.