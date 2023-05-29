Общество 29 мая 2023, 14:24 Опасные для детей поддельные наборы Lego изъяли на российской границе Алтайская таможня: более 27 тысяч поддельных наборов Lego изъяли на границе с Казахстаном Пресс-служба Алтайской таможни

Читать 360tv в

Свыше 27 тысяч контрафактных наборов конструктора Lego задержали российские таможенники на границе с Казахстаном. Об этом сообщила пресс-служба Алтайской таможни.

По данным ведомства, в районе пункта пропуска Веселоярск задержали грузовой автомобиль с товарами народного потребления. В нем перевозили бытовую технику, посуду и игрушки.

«В ходе досмотра среди указанных товаров таможенники обнаружили неучтенные в товаросопроводительных документах детские конструкторы с логотипами Lego, в том числе наборы из серии Ninjago, Minecraft, Marvel, Star Wars с признаками контрафактных», — отметили в пресс-службе.

Пресс-служба Алтайской таможни Пресс-служба Алтайской таможни Пресс-служба Алтайской таможни Пресс-служба Алтайской таможни

Экспертиза показала, что конструкторы неоригинальные, товар изъяли. Специалисты оценивают ущерб, нанесенный правообладателям товарных знаков.

По данным Telegram-канала Mash, экспертиза подтвердила, что поддельные наборы Lego опасны для здоровья детей. Если бы таможенники не задержали контрафактную партию, продавцы могли бы выручить за конструкторы свыше 25 миллионов рублей.

Ранее специалисты Федеральной таможенной службы назвали самые подделываемые детские игрушки, которые ввозят в Россию. Лидерами оказались Barbie, Lego и Angry Birds.

Lego остался самым дорогим брендом игрушек в мире девятый год подряд, сообщили «Известия». Марка конструкторов закрепилась на первом месте рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.