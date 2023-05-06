Общество 06 мая 2023, 00:04 Опасность затопления Запорожской ГЭС из-за прорыва дамбы снизилась Советник «Росэнергоатома» Карчаа: прорыва дамбы Каховского водохранилища удалось избежать РИА «Новости»

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Прорыва дамбы Каховского водохранилища удалось избежать, опасность затопления Запорожской ГЭС и близлежащих населенных пунктов значительно снизилась. Об этом ТАСС рассказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Советник сообщил, что специалисты нашли техническое решение проблемы — открыли одну из шандор Каховской ГЭС. На Каховском магистральном канале начали восстанавливать насосы и ремонтировать уцелевшие трубы.

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«Воду начали спускать. Опасность затопления в значительной мере снизилась», — заявил Карчаа, ссылаясь на источники в руководстве Херсонской области.

Ранее советник предупредил об опасности критического поднятия уровня воды в Каховском водохранилище. Прорыв дамбы создаст серьезную угрозу для Запорожской АЭС, а также приведет к затоплению нескольких крупных населенных пунктов, отметил Карчаа.