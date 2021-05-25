Опасность продажи вина через «Почту России» оценили

Из-за дефицита российского винограда отечественные виноделы не могут производить много своей продукции. Вина на рынке мало, поэтому продажа и доставка этого напитка через «Почту России» не повлияют ни на сложившуюся торговую ситуацию, ни на рост потребления спиртного. Об этом «360» рассказал руководитель Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРА» Вадим Дробиз.

«Во всем мире, ну только единственная страна в Европе — это Россия, и еще одна есть страна, где не продается алкоголь в интернете. Все остальные страны цивилизованные в интернете алкоголь продают. Это не является каким-то дополнительным каналом продаж, это не приводит к росту потребления [алкоголя]. Это просто канал, который удобен потребителю, то есть потребитель все равно пойдет и купит эту продукцию в магазине», — объяснил Дробиз.

По словам собеседника, в России нелегальная торговля алкоголем в интернете существует с 2007 года.

«Мощная система, десятки тысяч сайтов», — отметил аналитик и добавил, что 90% спиртных напитков, которые сейчас продают в Сети, — это суррогат. По его словам, легализация этого канала торговли алкоголем — это необходимость. Дробиз подчеркнул, что закон был готов уже давно, однако ему не давали хода в ожидании готовности оператора, которым стала «Почта России».

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что «Почта России» займется доставкой отечественного вина после его продажи онлайн. По словам заместителя главы ведомства, о полноценном запуске торговли алкоголем в Сети говорить пока рано.