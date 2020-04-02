Опасность коронавируса для беременных сравнили с гриппом

В прессе появилась информация о том, что женщина, зараженная коронавирусом, родила ребенка с таким же диагнозом.

«Это, кстати, не первый случай рождения ребенка с данным вирусом. Подобное ранее уже было в Китае — сейчас новорожденный жив и здоров, и мама поправилась заодно. Если сравнивать новый коронавирус с инфекцией SARS (атипичная пневмония), которая также относится к коронавирусу, то при этом заболевании у беременных могут быть последствия. В некоторых случаях это приводит к спонтанным абортам или летальному исходу», — пояснил Бутенко.

Эксперт призвал обращать внимание на сопутствующие болезни матери. Например, диабет. По словам вирусолога, женщинам нужно внимательно следить за собственным здоровьем и стараться сократить риск заражения.

«Вообще, коронавирусная инфекция соответствует спектру патологий при заболевании и другими вирусами — гриппом, корью, краснухой и так далее. Поэтому можно сказать, что для будущей мамы от китайского коронавируса последствия не страшнее, чем от других инфекций, но определенная опасность все-таки есть», — заключил Бутенко.