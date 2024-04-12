12 апреля 2024, 08:41
Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области
Глава Курской области Старовойт объявил опасность атаки БПЛА в регионе
В Курской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО привели в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.
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Днем ранее, 11 апреля, в Фатежском районе Курской области сбили три украинских беспилотника. Старовойт отмечал, что среди местного населения никто не пострадал, разрушений не было.
Утром в пятницу пресс-служба Минобороны заявила об уничтожении пяти украинских беспилотников самолетного типа в небе над Белгородской и Ростовской областями. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле от местных властей пока что не поступали.
В четверг украинские националисты атаковали жилые дома в поселке Красное Белгородской области.
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