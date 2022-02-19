Профессор НИУ ВШЭ назвал опасной систему раннего развития в семье 9-летней студентки МГУ

Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, руководитель лаборатории социологии образования Даниил Александров раскритиковал методы раннего развития и образования детей, которые используются в семье девятилетней студентки МГУ. По словам Александрова, такая система приводит к жестким перегрузкам и навряд ли имеет отношение к традиционному китайскому подходу к обучению.

О том, что в семье юной студентки используют китайскую систему раннего развития, ранее написала kp.ru. По данным издания, отец семейства заинтересовался этой методикой, когда семья жила в Китае.

«Я боюсь, что благотворные стороны китайской культуры в семье <…> отсутствуют. А в действительности у них присутствуют жесткие элементы воспитания, которые в конечном счете приводят к психологической перегрузке детей», — сказал Александров в беседе Lеnta.ru.

Он обратил внимание, что сейчас власти Китая озабочены тем, что дети перегружены учебой. По его словам, тренд на раннее обучение детей в КНР появился совсем недавно. Этому способствовала новая экономика, где есть очень жесткая конкуренция.

«Семьи хотят через образование единственного ребенка добиться успеха в новых конкурентных условиях. Конечно, в Китае дети всегда должны запоминать тысячи иероглифов. <…> Отсюда можно предположить интерес [отца девятилетней студентки МГУ] к китайскому опыту», — сказал Александров.

По мнению профессора, успехи китайского образования связаны, вероятно, не с сильными когнитивными навыками, а усидчивостью и гибкостью в социальном общении.