Общество 26 июля 2023, 09:13 Опасно. Несколько регионов России накроет изнуряющая жара Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: в несколько регионов России в конце июля придет жара РИА «Новости»

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Сильная жара ждет жителей Краснодарского края, Татарстана, Чувашии, Ульяновской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Таймыра и Сахалина. В ближайшие дни столбики термометров там поднимутся до +30…+39 градусов, сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В среду и четверг в Краснодарском крае прогнозируется очень высокая и опасная температура — до 39 градусов. На Черноморском побережье будет чуть прохладнее — до 32-34 градусов — так как там есть сглаживающий фактор в виде моря», — рассказал эксперт.

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В Татарстане, Ульяновской области, на Таймыре и Сахалине, в Чувашии и Ханты-Мансийском автономном округе температурный фон в конце июля будет минимум на семь градусов выше нормы.

Москвичам пообещали 28-градусное тепло и субтропики к концу недели. А после в столицу придет похолодание.

Во всем мире этим летом наблюдается рекордная жара. Причиной экстремально высоких температур стало глобальное потепление. Зной и пекло очень опасны для человека. Врач-гастроэнтеролог Ольга Казьмина посоветовала во время жары пить кисломолочные продукты. Например, уделить внимание айрану, который позволит предотвратить обезвоживание и потерю важных микроэлементов из организма.