«Опасно было». Жительница рязанского поселка рассказала, как бежала от лесного пожара

Спасатели эвакуировали жителей поселка Голованово Рязанской области из-за надвигающихся лесных пожаров. Людей временно разместили в одной из местных школ. Одна из эвакуированных рассказала «360», как покидала свой дом.

«От пожаров нас спасли. Приехал автобус и увез нас из Голованова. Опасно было», — рассказала жительница поселка Екатерина Посевина.

По ее словам, спасатели постучали в дверь поздним вечером, когда большинство людей в Голованове уже легли спать.

«Ночь, темнота, ничего не видно. Пока всех собрали — кто-то поехал, кто-то нет», — вспомнила женщина.

Она успела взять с собой лишь документы, лекарства и пару халатов. В поселке остались жители, у которых есть свои машины. В случае крайней опасности они смогут самостоятельно покинуть населенный пункт.

По словам Посевиной, спасатель помог ей добраться до автомобиля и донести вещи. В школе к людям относятся хорошо — выделили кровати и кормят. Несмотря на это, женщине очень хочется домой — душа болит.

«Живем тут хорошо, нас обеспечивают и кормят, а душа ведь домой тянет», — отметила она.

Екатерина добавила, что жителям пока не говорят, когда можно будет вернуться в свои дома. Спасатели борются с огнем, отбивая каждый населенный пункт.

За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла на 14%. Сейчас огнем охвачены 17,48 тысячи гектаров леса.