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    28 июля 2020, 15:08

    Опасная геомагнитная буря надвигается на Россию

    Анастасия Кременчугская

    Опасная геомагнитная буря ожидается в России 28 и 29 июля. Метеозависимые жители могут себя плохо чувствовать. Об этом сообщил «Пятый канал».

    Магнитная буря способна негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Им рекомендуется следить за давлением и временно сократить физическую активность. Также отмечается, что могут обостриться хронические заболевания. Об этом написал сайт «Утро.ру».

    Буря способна нарушить работу электронных устройств и средств связи.

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