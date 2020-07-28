Опасная геомагнитная буря надвигается на Россию

Магнитная буря способна негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Им рекомендуется следить за давлением и временно сократить физическую активность. Также отмечается, что могут обостриться хронические заболевания. Об этом написал сайт «Утро.ру».

Буря способна нарушить работу электронных устройств и средств связи.