Опасная для всех болезнь. Психолог объяснил, как помочь родным с деменцией

Челябинские стримеры попали в поле зрения СК после того, как в TikTok увидели их ролики с издевательствами над больной бабушкой. Психолог Владимир Крупин в беседе с «360» отметил, что человеку с деменцией нужна правильная забота. Иначе он может быть опасен и для себя, и для окружающих.

Отсутствие краткосрочной памяти — по сути, это уже разрушение личности.

«Деменция для родственников — непростое заболевание. Очень трудно принять, когда личность твоего близкого человека фактически начинает разрушаться», — объяснил Крупин.

Большой проблемой является то, что многие люди не понимают или не хотят признавать то, что происходит с их пожилыми родственниками.

«Они что-то говорят своим близким, а те не помнят. Они начинают злиться: „Ну что ты, мам, я тебе говорила“. Это очень большая проблема. В первую очередь нужно признать, что у близкого такое заболевание», — отметил психолог.

Заболевание достаточно опасное. Люди с деменцией не помнят, где они живут. Они могут включить плиту и забыть ее выключить, или оставить открытым кран с водой.

«Когда деменция довольно сильная, оставлять человека одного опасно. Это может принести угрозу его жизни, окружающих. Человек может просто газ забыть выключить», — предупредил Крупин.

Психолог рассказал, что в таких случаях очень важно организовать заботу и правильный уход. Если вы не можете сидеть с таким человеком, то можно обратиться в социальные службы. Или записываться в психиатрическую больницу: по словам Крупина, во многих есть отделения, где людям с деменцией помогают.

Есть простой способ затормозить деменцию на раннем этапе — нужно просто делать что-то не так, как обычно. По словам специалиста, это действительно помогает.

«Когда деменция начинается, не стоит пренебрегать какими-то простыми способами для того, чтобы все-таки остановить это разрушение. Делать что-то непривычным для себя образом — это всем полезно. Например, зубы чистить другой рукой, идти разными маршрутами на работу, находить какие-то необычные вещи в чем-то обычном. Это очень помогает сохранению нейронных связей и созданию новых», — посоветовал он.

А чтобы такой человек ненароком не наделал глупостей, в первую очередь, нужно по возможности исключить все, что зажигается: поменять плиту на другую, со сложным механизмом, убрать спички, зажигалки. Можно перекрывать воду, например чтобы кран работал только на кухне. Спрятать острые предметы — на всякий случай. А в карман можно положить записку, указав контакты родственников и телефоны.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить челябинских стримеров после роликов с бабушкой, над которой издевались за донаты.