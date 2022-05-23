Биолог Рославцева рассказала, чем опасен педикулез
Педикулез раньше иногда заканчивался летальным исходом, поскольку несет за собой другие болезни. Об этом ИА НСН рассказала доктор биологических наук, профессор Светлана Рославцева.
Заражаются педикулезом люди обычно в тяжелые времена — во время войн и «неразберих», сказала профессор.
«Заболевание педикулеза связано с дальнейшими заболеваниями, очень опасными и смертельными, известными во всем мире, как например сыпной тиф. Большинство заболеваемостей ранее кончалось летальными исходами. В настоящее время известны и возвратный тиф, и окопная лихорадка, и болезнь Брилля», — сказала Рославцева.