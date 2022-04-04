ОП РФ создала проект по спасению животных из зоны боевых действий на Украине и в Донбассе

В России создали проект по спасению животных из зоны боевых действий на Украине и в республиках Донбасса. Планируется вывозить животных из приютов и зоопарков на территорию России и пристраивать здесь. Тем, кто в эвакуации не нуждается, будут доставлять корма и лекарства. В первый день акции уже удалось собрать более 300 килограммов кормов, сообщила Общественная палата РФ.

Организаторами всероссийской акции стали комиссия по экологии и охране окружающей среды ОП РФ и участники проекта «Забери друга из приюта». Сбор помощи для зоопарков и приютов начался 31 марта. Волонтеры собирают деньги, корма, ветпрепараты, бытовую химию.

«Сегодня мы на связи с десятками приютов, четырьмя зоопарками и продолжаем расширять список тех, кому будет оказана материальная помощь. В некоторых зоопарках живут краснокнижные животные, везде требуются лекарства, корм, предметы по уходу, даже строительные материалы и клетки», — рассказала председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Елена Шаройкина.

Она добавила, что русский народ «никогда не отказывал в помощи нуждающимся».

Оргкомитет акции, получившей название «ЗооДруг», организует доставку помощи в организации и населенные пункты.

Прием гумпомощи осуществляется по адресу: Миусская площадь, 7с1. Информацию о графике приема можно найти в Telegram-канале акции.