ОП призвала обеспечить выпускникам из многодетных семей бюджетные места в вузах

Многодетным семьям в России необходима дополнительная поддержка со стороны государства. Детям из таких семей надо обеспечить бюджетные места в высших учебных заведениях страны. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Многодетные семьи — это не просто семьи, где много детей: это семьи, которые вносят свой вклад в будущее страны. Поэтому государство должно предоставлять им дополнительные преференции, прежде всего, за счет увеличения бюджетных мест в вузах и введения соответствующей программы. Эта ситуация позволит обеспечить приоритет инвестиций в семьи с большим количеством детей», — приводит РИА «Новости» слова Рыбальченко.

Он напомнил, что благополучие многодетных семей — это критерий эффективности демографической политики страны. По словам Рыбальченко, нужно постоянно говорить о необходимости государственного приоритета для таких детей, чтобы исключить недопонимание со стороны других семей.

Ранее стало известно, что Госдума в марте рассмотрит проект закона о зачислении детей из многодетных семей в вузы в приоритетном порядке. Авторы этого документа — вице-спикер Совфеда Галина Карелова, сенаторы Евгения Бибикова и Инна Святенко.