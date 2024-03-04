Общество 04 марта 2024, 08:51 ООН указала на последствия роста добычи полезных ископаемых UNEP: добыча природных ресурсов Земли к 2060 году может увеличиться на 60% Unsplash

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Разрастание инфраструктуры, огромный спрос на энергию и потребительская активность за последние 50 лет привела к увеличению мирового использования материалов в три раза. Об этом сообщили в отчете «Глобального прогноза ресурсов на 2024 год», который подготовила Международна группа ресурсов Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

По прогнозам экспертов, такими темпами к 2060 году добыча природных ресурсов Земли может вырасти на 60% — со 100 миллиардов до 160 миллиардов тонн.

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В среднем за год потребность в ресурсах растет более чем на 2,3%. На их добычу и переработку приходится более 60% выбросов парниковых газов, которые провоцируют глобальное потепление и вредят здоровью человека.

Авторы документа предложили пересмотреть питание людей, чтобы сократить отходы и потребление животного белка. Также они призвали выстраивать менее вредные транспортные системы и применять в строительстве переработанные материалы.