ООН проиллюстрировала пост о последствиях войны скриншотом из Fallout
Автор поста отметил, что в результате военных действий Вьетнам, Кувейт, Ирак, Украина и ряд других стран понесли серьезный ущерб, и снабдил его иллюстрацией, которая едва ли имеет отношение к реальности, ведь по сюжету так выглядит постапокалиптический Вашингтон.
Фанаты тут же узнали знакомый пейзаж. Однако, на самом деле, необязательно было играть в Fallout 3 для этого, ведь автор поста даже не убрал вотермарку в углу.
Пользователи тут же снабдили твит сотней комментариев с отсылками к игре.
Коготь смерти — одно из самых опасных существ, этот персонаж есть во всех частях игры.
Кто-то решил продолжить идею автора поста и представить жителей названных стран героями легендарной игры.
Или вот такой вариант продолжения. Судя по всему, фанаты не против целой серии публикаций с такими иллюстрациями.
«Война. Война никогда не меняется (первый квест и достижение в Fallout 4 — прим.ред.).