ООН проиллюстрировала пост о последствиях войны скриншотом из Fallout

Русскоязычный Twittеr-аккаунт ООН проиллюстрировал новость о Международном дне предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны скриншотом из игры Fallout 3.

Автор поста отметил, что в результате военных действий Вьетнам, Кувейт, Ирак, Украина и ряд других стран понесли серьезный ущерб, и снабдил его иллюстрацией, которая едва ли имеет отношение к реальности, ведь по сюжету так выглядит постапокалиптический Вашингтон.

Фанаты тут же узнали знакомый пейзаж. Однако, на самом деле, необязательно было играть в Fallout 3 для этого, ведь автор поста даже не убрал вотермарку в углу.

Пользователи тут же снабдили твит сотней комментариев с отсылками к игре.

Коготь смерти — одно из самых опасных существ, этот персонаж есть во всех частях игры.

Кто-то решил продолжить идею автора поста и представить жителей названных стран героями легендарной игры.

Или вот такой вариант продолжения. Судя по всему, фанаты не против целой серии публикаций с такими иллюстрациями.

«Война. Война никогда не меняется (первый квест и достижение в Fallout 4 — прим.ред.).