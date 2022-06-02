ООН поможет с продовольствием населению Украины

Срочная продовольственная помощь необходима трети населения Украины. Такое заявление сделал директор офиса ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) по связям с Россией Олег Кобяков.

«В рамках гуманитарной операции ООН, развернутой на Украине общей стоимостью 1,7 миллиарда долларов, ценник продовольственной помощи, которую доставляет Всемирная продовольственная программа ООН, достигает 800 миллионов долларов», — сказал он РИА «Новости».

Кобяков отметил, что ФАО самостоятельно помогает сельским жителям. Он пообещал, что деньги, семена, удобрения, корма, получат более 350 тысяч сельских домохозяйств или почти один миллион жителей из пострадавших районов» до конца года.

Ранее Кобяков заявил, что конфликт на Украине может повлечь за собой голод 13-15 миллионов человек по всему миру. Он подчеркнул, что голод породил не украинский кризис, но он усугубил тяжелое положение в некоторых регионах.