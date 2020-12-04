facebook_pixel
    04 декабря 2020, 01:06

    В Госдуме посчитали сомнительным решение ООН по каннабису

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Николай Говорин обсудил с Daily Storm решение ООН исключить каннабис из перечня наркотиков, которые требуют наиболее жесткого контроля.
    В Госдуме посчитали сомнительным решение ООН по каннабису

    «Считаю, что использование и применение подобного рода наркотиков — это стратегически неверно», — подчеркнул зампред думского Комитета по охране здоровья.

    Он заметил, что в странах, где марихуана разрешена, создаются условия для распространения наркомании. По его словам, это «входные ворота для зависимости».

    По мнению законодателя, легализация каннабиса в России недопустима.

    «Слава богу, что наркотические препараты определяются в России внутренним законодательством», — добавил собеседник издания.