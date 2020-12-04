В Госдуме посчитали сомнительным решение ООН по каннабису

«Считаю, что использование и применение подобного рода наркотиков — это стратегически неверно», — подчеркнул зампред думского Комитета по охране здоровья.

Он заметил, что в странах, где марихуана разрешена, создаются условия для распространения наркомании. По его словам, это «входные ворота для зависимости».

По мнению законодателя, легализация каннабиса в России недопустима.

«Слава богу, что наркотические препараты определяются в России внутренним законодательством», — добавил собеседник издания.