ООН перечислила последствия продовольственного кризиса

Если страны не будут принимать меры по решению продовольственного кризиса, то человечество ждет голод, миграция и политическая нестабильность. Об этом говорится в заявлении Всемирной продовольственной программы ООН.

Текущий год назван периодом «беспрецедентного голода». В ООН заявили, что каждый день в мире недоедают 828 миллионов человек. Эта цифра росла с каждым годом. В 2019-м голодных было 345 миллионов.

Также в организации назвали причины массового голода: вооруженные конфликты, климатические катастрофы, последствия пандемии и рост цен. Отмечается что 60% голодающих живут вблизи территорий, где происходят вооруженные конфликты.

«Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция», — заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.