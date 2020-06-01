ООН: пандемия коронавируса приведет к массовому голоду на планете

Из-за роста бедности мир ждет массовый голод. По оценкам ООН, в 2020 году от недоедания будут страдать 265 миллионов человек, что в два раза больше уровня 2019-го.

Газета «Известия» отметила, что о риске массового голода говорят уже несколько десятилетий. Обычно в качестве причин называли слишком быстрый рост населения, за которым производство могло не успеть. Еще одной причиной считают изменение климата, которое сокращает урожайность.

Цены на большинство видов продовольствия резко поднялись в 2007–2088 годах. Эксперты это связывали с ростом населения, цен на горючее и минеральные удобрения, финансовыми спекуляциями и сокращением стратегических продовольственных запасов.

Новое подорожание произошло в 2010 году из-за засухи в Северном полушарии. Многие страны ввели ограничения на экспорт зерна и других продовольственных товаров.

В 2010 году сельскохозяйственный рынок стабилизировался, производство опережало рост населения. Но теперь в ООН считают, что голод может вернуться из-за эпидемии коронавируса. Это связано с разрывом товарных цепочек и сокращением производства продуктов питания.

Кроме того, в ряде стран карантин привел к недостатку рабочих рук в торговом секторе небольших и удаленных населенных пунктов. Причем население таких городов выросло, ведь многие трудовые мигранты вернулись туда из мегаполисов.

Однако самой большой опасностью журналисты назвали сокращение доходов. Если для развитых стран это означает затягивание поясов, то для жителей бедных обществ это может обернуться уменьшением рациона у тех, кто остался без работы.