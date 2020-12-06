ООН объяснила «катастрофический» прогноз на 2021 год

К заявлению главы Всемирной продовольственной программы Дэвида Бизли, который спрогнозировал «катастрофический» 2021 год, нужно отнестись со всем вниманием. Ситуация с числом голодающих в мире очень серьезная — пандемия уничтожила усилия последних лет по сокращению их количества.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил директор информационного центра Организации Объединенных Наций (ООН) в Москве Владимир Кузнецов.

Кузнецов отметил, что нужно отнестись со всей серьезностью к заявлению, которое сделал Бизли. Сейчас в мире сложилась довольно серьезная ситуация с голодом и продовольственной безопасностью. Кузнецов отметил, что пандемия коронавируса свела на нет все усилия, которые в последние десятилетия позволили сократить число голодающих — сейчас оно снова возросло.

По словам Кузнецова, призыв главы Всемирной продовольственной программы адресован в том числе и России, потому что страна остается одним из важных партнеров ООН в гуманитарной деятельности.