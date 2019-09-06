ООН назвала число своих погибших сотрудников с начала года

После церемонии возложения венков генсек заявил, что в этом году при выполнении миссий погибли 25 гражданских сотрудников, 43 миротворца и четверо полицейских.

«Мы гордимся работой, которую вы выполняете в поле или в штаб-квартире, спасая жизни и давая надежду. Давайте почтим память тех, кто пожертвовал всем, исполняя свой долг», — сказал Антониу Гутерриш.

В пятницу на территории штаб-квартиры ООН прошла церемония чествования гражданского, полицейского и военного персонала организации, павшего при исполнении долга.