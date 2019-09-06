ООН назвала число своих погибших сотрудников с начала года
Сотрудники ООН гибнут во время выполнения своих миссий. С начала этого года организация потеряла 72 человека. Как сообщило РИА «Новости» об этом во время церемонии чествования памяти погибших заявил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш.
После церемонии возложения венков генсек заявил, что в этом году при выполнении миссий погибли 25 гражданских сотрудников, 43 миротворца и четверо полицейских.
«Мы гордимся работой, которую вы выполняете в поле или в штаб-квартире, спасая жизни и давая надежду. Давайте почтим память тех, кто пожертвовал всем, исполняя свой долг», — сказал Антониу Гутерриш.
В пятницу на территории штаб-квартиры ООН прошла церемония чествования гражданского, полицейского и военного персонала организации, павшего при исполнении долга.