Онлайн-школа №1 назвала самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2022 году

Исследование Онлайн-школы № 1 показало, что самыми популярными предметами на ЕГЭ в 2022 году стали обществознание, биология и информатика. Об этом написала «Газета.ru».

Информатику и ИКТ в этом году выбрали более 17% участников ЕГЭ. Аналитики отмечают, что эти предметы впервые стали популярнее физики, сообщил сайт kp.ru.

В исследовании также говорится, что средние баллы по русскому языку по сравнению с прошлым годом упали на 3,1, по литературе — на 5,2, по географии — на 4,4.

Средние баллы по обществознанию, истории и математике выросли на 3,48, 3,05 и 1,7 соответственно.

Как отметила психолог Онлайн-школы № 1 Кира Гольдштейн, родителям, чьи дети не смогли набрать желаемое количество баллов, нужно не ругать их, а, напротив, поддерживать. Даже если ребенок получил низкие баллы, жизнь на этом не заканчивается, заметила специалист.