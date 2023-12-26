Общество 26 декабря 2023, 10:59 Онлайн-сервису московского Главархива «Моя семья» исполнилось три года Собянин: число пользователей сервиса Главархива «Моя семья» достигло 10 млн Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

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Три года назад Главный архив Москвы открыл доступ к бесплатной онлайн-платформе для изучения генеалогии под названием «Моя семья». За это время число пользователей сервиса достигло 10 миллионов человек, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Благодаря запуску сервиса поиск сведений о родословной стал возможен из любой точки страны. Платформу начали обновлять ежемесячно. На данный момент база онлайн-сервиса насчитывает около 11 миллионов страниц.

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«В основу сервиса легли метрические книги многонациональной Москвы и Московской губернии с записями о рождении, браке и смерти жителей с 1694 до 1917 года, которые исповедовали православие, ислам, иудаизм, католичество и лютеранство», — сообщил Собянин.

Он добавил, что позднее к этим материалам добавили исповедные росписи и ревизские сказки.

Кроме того, в дополнение к «Моей семье» разработали портал «Поиск по архивам». В нем использовали нейросеть для расшифровки рукописного текста исторических документов и их конвертации в формат, доступный для машинного чтения.

Неделю назад Главархив совместно с МФЦ открыл выставку о русских сказках. Экспозиция стала доступна в столичных центрах госуслуг.