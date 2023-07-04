Общество 04 июля 2023, 12:58 Онлайн-сервис OneTwoTrip: самым популярным зарубежным направлением для командировок в 2023 году стал Стамбул

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Самый популярным зарубежным направлением для командировок в 2023 году стал Стамбул. Об этом «Известиям» рассказали в онлайн-сервисе для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса».

Что касается внутренних направлений, то в указанный период чаще всего сотрудники компаний летали в Москву — на нее пришлось 29,6% от общего числа бронирований.

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Среди популярных внутренних направлений также оказались Санкт-Петербург и Екатеринбург. В топ зарубежных поездок вошли Минск, Ташкент, Дубай и Анталья.