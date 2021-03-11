Онлайн-сборы Moscow Workshops Juniors прошли в МФТИ

Международные онлайн-сборы для старшеклассников по спортивному программированию Moscow Workshops Juniors (MWJ) завершились в МФТИ. Они продолжались девять дней, в них приняли участие 148 школьников из Германии, Израиля, Нидерландов и еще 12 стран.

Для участия в сборах надо было пройти один из четырех отборочных туров. По результатам вступительного теста школьников с девятого по одиннадцатый классы разделили на три дивизиона — A, B и C. Программу обучения составляли исходя из уровня подготовки и запроса участников.

«На протяжении сборов в каждом дивизионе формировали собственный рейтинг. Кроме того, в последний день турнира в дистанционном формате с применением системы прокторинга прошла олимпиада Moscow Workshops Juniors», — говорится в сообщении пресс-службы МФТИ.

Победителем олимпиады Moscow Workshops Juniors стал одиннадцатиклассник московской школы имени А. Н. Колмогорова при МГУ Егор Лифарь. Он является многократным призером российской сборной на Международной олимпиаде по программированию.

Второе место занял ученик девятого класса из Казани, обладатель золотой медали Европейской олимпиады юниоров по информатике Валерий Родионов. Третье и четвертое места разделили десятиклассник из Иванова Кирилл Кудряшов и одиннадцатиклассник из Израиля, двукратный медалист Международной олимпиады школьников по информатике Алмог Валд.

Основатель Moscow Workshops, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев заявил, что Moscow Workshops Juniors собирает на своей площадке лучших участников компьютерных состязаний среди школьников.

Это будущее развитие отрасли, отрадно, что именно наша российская школа по работе с талантами настолько популярна сегодня в мире. Поступят в вузы по IT-направлениям, и именно они будут формировать и определять тренды развития индустрии в ближайшее время Алексей Малеев.

В следующий раз участники Moscow Workshops Juniors встретятся на Международной олимпиаде школьников по информатике. Ее планируют провести уже очно с 20 по 27 июня в Сингапуре.