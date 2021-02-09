Онлайн-ресторан откроют в Москве

В марте этого года в российской столице появится первый в своем роде онлайн-ресторан. Об этом сообщила «Русская планета».

По данным издания, сеть интерактивных развлечений «Клаустрофобия» стала основателем онлайн-ресторана. Участники YouTube-каналов Hard Play и «Чикен Карри» также приняли участие в проекте. Продюсерский центр «ПЦ» выступил в качестве партнера. Отмечается, что в меню будет как итальянская кухня, так и японский фастфуд. Блюдо можно будет заказать с помощью приложения агрегаторов по доставке еды.