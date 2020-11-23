Онлайн-продажу детских смесей предложили ограничить в России
Президент АКИТ Артем Соколов рассказал «Известиям», что ФАС может трактовать фотографии смесей и их описание как распространение информации о продукте, а именно это и предложили запретить депутаты. Продавцы не смогут сообщать покупателям ни названий, ни цен.
«Женщины, которым необходимо искусственное кормление по медицинским показаниям, не смогут легко найти необходимую им продукцию в интернете», — говорится в письме АКИТ парламентариям.
Правительство одобрило это предложение парламентариев в сентябре, но высказало несколько замечаний.
Соавтор законопроекта сенатор Татьяна Кусайко пояснила изданию, что основная цель документа — оградить россиян от пропаганды искусственного молочного питания для младенцев и искаженной информации. Если его примут, то онлайн-продавцы не смогут представлять смеси на сайтах.