Онлайн-продажу детских смесей предложили ограничить в России

Депутаты предложили ограничить продажу в Сети детских смесей, чтобы вернуть популярность грудному вскармливанию. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) не увидели в этом предложении смысла. Ограничение приведет к масштабным изменениям в торговле.

Президент АКИТ Артем Соколов рассказал «Известиям», что ФАС может трактовать фотографии смесей и их описание как распространение информации о продукте, а именно это и предложили запретить депутаты. Продавцы не смогут сообщать покупателям ни названий, ни цен.

«Женщины, которым необходимо искусственное кормление по медицинским показаниям, не смогут легко найти необходимую им продукцию в интернете», — говорится в письме АКИТ парламентариям.

Правительство одобрило это предложение парламентариев в сентябре, но высказало несколько замечаний.

Соавтор законопроекта сенатор Татьяна Кусайко пояснила изданию, что основная цель документа — оградить россиян от пропаганды искусственного молочного питания для младенцев и искаженной информации. Если его примут, то онлайн-продавцы не смогут представлять смеси на сайтах.