Иерарх РПЦ сравнил онлайн-причастие с телевизионными «сеансами» целителей вроде Анатолия Кашпировского и Аллана Чумака, которые проходили в России 30 лет назад. Экстрасенсы «заряжали» воду, которую люди должны были ставить у экранов телевизоров. Все подобного рода «магические практики церковью отвергаются и осуждаются», отметил Иларион.

«Если так называемые священники этой „церкви“ совершают подобного рода обряды, это лишь свидетельствует о том, что происходит внутри самой псевдоцерковной структуры», — отметил он.

Представитель РПЦ отказался всерьез воспринимать предложение ПЦУ, как и всю структуру в целом. На Украине со времен Киевской Руси существует одна каноническая церковь — Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием, добавил митрополит.

Ранее один из представителей ПЦУ решил совершить «литургию» и «причастить» прихожан в дистанционном режиме из-за режима самоизоляции. Он призвал верующих ставить перед экранами компьютеров хлеб и вино во время этого действия. По его заявлению, продукты превратятся в «святые дары» после чтения молитв.