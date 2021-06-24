Онлайн-покупка билетов на самолет: как обезопасить себя от мошенников?

Купил билеты на самолет и в итоге остался без отпуска и денег. С такой ситуацией сталкивались 7% россиян. Каждый день в интернете появляется десяток новых мошеннических сайтов под видом сервисов бронирования. Как их распознать и быть уверенным, что покупаешь билеты у надежной компании?

«По сути, они ничего не продают, просто собирают с людей деньги, а люди потом никуда не летят, никакого отпуска. Никаких командировок, и к бабушке тоже не уехать. Мы подумали о том, что это, вообще-то, полное безобразие и лечить это можно тем, что рассказать вообще пользователям о существующих опасностях, потому что многие об этом даже ничего не знают», — рассказал PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Обучать пользователей решили с помощью чат-бота. В игровой форме можно пройти тест и узнать, какие уловки используют мошенники на фейковых сайтах.

«„Вайбер“ в данном случае — это хороший канал донесения информации, потому что у нас десятки миллионов аудитории. И соответственно, вместе с Aviasales мы придумали очень классный чат-бот», — сказала PR-директор Rakuten Viber в странах СНГ Мила Ругулина.

Еще один способ защитить себя и свой кошелек от мошенников — ресурс «Настоящийбилет.рф». Он помогает вычислить поддельный сайт по адресу всего в пару кликов.

«Мы занимаемся, в свою очередь, проверкой сайтов, которые поступают через обращения. Отделяем настоящие от поддельных, а те сайты, которые являются поддельными, мы блокируем», — объяснил генеральный директор BrandSecurity Руслан Кривулин.

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