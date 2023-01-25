Общество 25 января 2023, 05:57 Онлайн-площадки с книгами захотели проверить на пропаганду ЛГБТ Депутат Выборный попросил прокуратуру проверить онлайн-площадки на пропаганду ЛГБТ Unsplash

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Депутат нижней палаты парламента Анатолий Выборный направил в Генпрокуратуру запрос, в котором требует проверить цифровые магазины с электронными книгами на предмет пропаганды нетрадиционных ценностей. Об этом сообщили «Известия».

По словам парламентария, к нему обратились граждане, которые заметили продажу в Сети книг об ЛГБТ. В России пропаганда сексуальных меньшинств запрещена, а все материалы с демонстрацией нетрадиционных отношений должны иметь пометку «18+».

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Необходимо защищать традиционные ценности, семью и материнство. Однако онлайн-площадки не перестали продавать электронные книги об ЛГБТ. И это очень беспокоит многих россиян. Кроме того, в интернете много подборок с электронными книгами, фильмами и аудиокнигами про геев и лесбиянок. По мнению Выборного, чтобы закон о запрете ЛГБТ-пропаганды работал, нужно наказать нарушителей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать специальную службу, которая бы выявляла пропаганду ЛГБТ.