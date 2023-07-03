Общество 03 июля 2023, 13:49 Онлайн-платформу для дизайнеров и производителей открыли в Москве Онлайн-платформу для дизайнеров и производителей «Центр материалов» открыли в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Открылась первая в России интернет-площадка «Центр материалов», объединившая дизайнеров и производителей материалов, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«„Центр материалов“ поможет поддержать предпринимателей и позволит восполнить дефицит сырьевой базы. Платформа станет местом взаимодействия разных сегментов столичного и российского рынков моды и дизайна. Алексей Фурсин Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

На платформе представят свыше 10 тысяч образцов материалов от более 400 поставщиков. В каталоге будут отображаться тип ткани, цвет, плотность и другие характеристики.

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Приобрести товары можно у поставщиков или их российских представителей по указанным телефонам.

Кроме того, в разделе «Тренды» собрали данные о самых актуальных тенденциях в мире моды и вкусах потребителей.

В планах разработчика — Агентства креативных индустрий — открыть офлайн-площадки «Центра материалов» с магазинами розничной продажи, коворкингом, конструкторским бюро, фотозонами и другими специализированными площадками.

Ранее стало известно о том, что десятки иностранных художников примут участие в фестивале Artlife Fest, который пройдет в Московском Манеже с 11 по 17 ноября.