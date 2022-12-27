Общество 27 декабря 2022, 12:57 Онлайн-платформа Movix: россияне в 2022 году смотрели телевизор 522 миллиона часов

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Аналитики онлайн-платформы Movix выяснили, что в уходящем году россияне насмотрели телевизор на 60 тысяч лет, то есть 522 миллиона часов. Об этом написал Life.

По сравнению с 2021-м годом общее время просмотра увеличилось в два раза. Граждане стали чаще смотреть федеральные каналы.

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Больше всего зрители смотрят телеканалы «Россия-1», Первый канал и ТНТ. Наиболее популярными программами стали информационно-аналитические и общественно-политические.

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