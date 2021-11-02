Онлайн-перепись населения продлили в России до 14 ноября

Сроки онлайн-переписи населения России через сайт госуслуг продлены с 8 до 14 ноября. Об этом сообщили в Росстате.

Как рассказал ТАСС заместитель руководителя Росстата Павел Смелов, после введения ограничительных мер из-за коронавируса на платформе госуслуг был зафиксирован ежедневный прирост участников переписи.

«Поэтому мы приняли решение о продлении с 8 по 14 ноября онлайн-переписи, чтобы дать людям дополнительную неделю для прохождения переписи», — сообщил он.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Принять участие можно, посетив переписной пункт или заполнив анкету на портале госуслуг. Перепись должна завершиться 14 ноября, в отдаленных и труднодоступных районах — до 20 декабря. Специальные пункты для желающих принять участие в переписи есть в аэропортах Шереметьево и Домодедово.

По последним данным, в переписи уже приняли участие около 64 миллионов россиян, что составляет почти половину от общего населения страны.

ООН рекомендует всем государствам проводить перепись населения каждые 10 лет. Это поможет властям проанализировать тенденции развития регионов и миграционных процессов.