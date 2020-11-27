Онлайн-мошенники начали активнее обманывать россиян в жилищной сфере

Под видом арендодателей злоумышленники атакуют пользователей досок объявлений на платформах «Авито» и «Юла»: они перенаправляют их на фейковые сайты аренды квартир, которые похожи на ЦИАН. Дальше они предлагают пользователям перевести предоплату за аренду жилья, которая может быть достаточно высокой, а после этого пропадают.

В ЦИАН подтвердили всплеск нового типа мошенничества, указано в материале. Как рассказал руководитель службы контроля качества Алексей Петров, уже наняты организации, которые специализируются на защите от мошенничества. Кроме того, ЦИАН сам ведет работу над блокировкой доступа хакеров к контактной информации пользователей и предупреждением клиентов.

Эксперты предупреждают, что количество мошеннических доменов, которые содержат названия известных сервисов в разных потребительских сегментах, во втором полугодии выросло больше чем вдвое. Переключение внимания злоумышленников на аренду жилья специалисты связывают с активностью на этом рынке и конкуренцией между преступными группировками.

Мошенники придумали очередной способ обмана доверчивых россиян. Теперь они звонят от имени бюро кредитных историй, которое якобы зафиксировало попытку взять кредит на имя собеседника. Во время разговора мошенники пытаются выяснить, не терял ли человек документы и где хранятся его личные данные. Затем злоумышленники предупреждают, что сообщат всю информацию в банк, чтобы их служба безопасности связалась с клиентом. После этого человеку уже звонит якобы служба безопасности, подтверждающая подозрительную попытку взять кредит.