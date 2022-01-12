Онлайн-медресе открыли для мусульман на Ямале

Региональное духовное управление мусульман Ямала открыло онлайн-медресе, где будут обучать основам ислама. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

«Практически у каждого есть интернет и гаджеты, дающие возможность обучаться онлайн. Плюсов у дистанционного обучения множество. Каждый может выбрать свой темп. Учиться можно в любом месте, и нет необходимости ездить куда-то. Онлайн-медресе дает возможность ученикам возможность общаться со своими кураторами, они же их наставники и учителя в мечетях», — рассказал муфтий ЯНАО Хайдар-хазрат Хафизов.

Проект нацелен как на детей, так и на взрослых. После регистрации в онлайн-медресе откроется доступ к специальной литературе. Программа обучения составлена совместно с с Российским исламским университетом ЦДУМ России.